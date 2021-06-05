Рубен Диаш признан игроком сезона-2020/2021 в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан игроком сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

В борьбе за приз Диаш обошёл Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»), Мэйсона Маунта («Челси»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Томаша Соучека («Вест Хэм Юнайтед»).

Напомним, Диаш перешёл в «Манчестер Сити» в сентябре прошлого года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 68 млн. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил один гол, один автогол и получил три жёлтые карточки. «Горожане» досрочно стали чемпионами. Ранее Диаш был признан игроком сезона по версии журналистов.