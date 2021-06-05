Рубен Диаш признан игроком сезона-2020/2021 в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан игроком сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
В борьбе за приз Диаш обошёл Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»), Мэйсона Маунта («Челси»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Томаша Соучека («Вест Хэм Юнайтед»).
Напомним, Диаш перешёл в «Манчестер Сити» в сентябре прошлого года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 68 млн. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил один гол, один автогол и получил три жёлтые карточки. «Горожане» досрочно стали чемпионами. Ранее Диаш был признан игроком сезона по версии журналистов.
- 5 июня 2021
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:28
-
12:25
-
12:08
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:17
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:31
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:18
-
07:34