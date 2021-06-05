«Я возвращаюсь домой». Анчелотти — о назначении главным тренером «Реала»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от возвращения в стан «сливочных».
«Очень рад тому, что вернулся в мадридский «Реал». У меня прекрасные воспоминания о том времени, что я провёл в клубе. За два года мы добились больших успехов. Это очень важно. Я возвращаюсь домой. Я воодушевлён. Хочу вложить всю энергию и вывести «Реал» на самый высокий уровень.
Я чувствую ответственность, энтузиазм. Буду работать на максимум. Мы знаем, каковы цели «Реала» каждый год. Постараемся достичь их, используя мой опыт и энергию. Очень рад вернуться, потому что люблю этот клуб. Я очень счастлив. Сложно объяснить, что я чувствую.
«Реал» — это самый престижный клуб мира. Я очень хорошо чувствовал себя. Это незабываемо. Возвращаюсь с ещё большим опытом. Хорошо знаю «Реал», состав. С некоторыми игроками я уже встречался», — цитирует Анчелотти AS.
- 5 июня 2021
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