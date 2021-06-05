Моуринью: в матчах с лучшими в прошлом сезоне Бэйл забивал мало или голов не было совсем

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о ключевых игроках сборной Уэльса в преддверии чемпионата Европы.



«Сборная Уэльса на протяжении многих лет во многом полагается на Гарета Бэйла и Аарона Рэмси, двух самых талантливых футболистов страны. Но, оглядываясь на клубный сезон, я вижу количество матчей, которое Рэмси провел за «Ювентус». Было слишком много травм. Что касается Гарета, в матчах с лучшими командами он забивал мало или голов не было совсем. Это непростая ситуация для сборной, у которой не так много вариантов», — приводит слова Моуринью Daily Mail.



Напомним, в минувшем сезоне Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», играл под руководством Моуринью в «Тоттенхэме» на правах аренды.