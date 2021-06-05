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Геннадий Орлов назвал лидера сборной России

Геннадий Орлов назвал лидера сборной России
Максим Булычев
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что лидером сборной России является нападающий Артём Дзюба.

«Дзюба — лидер сборной. Он учёл все наши замечания. Артём помнит, мы в каждом матче за ним тщательно следим. Думаю, он даже вспоминает нас недобрым словом, и это очень хорошо. Когда Дзюба надевает капитанскую повязку, то дерётся, борется. Он намного эффективнее в обороне, чем Миранчук. Сейчас Артём в том состоянии, которое у него было на чемпионате мира. Это здорово», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее Орлов высказывал позицию, что Дзюба не наиграл на то, чтобы быть лидером сборной России.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, отставая от Александра Кержакова на один мяч.

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