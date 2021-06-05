«Венеция» продлила контракт с главным тренером до 2025 года

Главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти продлил контракт на четыре года, сообщает пресс-служба клуба. По итогам сезона-2020/2021 специалист вывел команду в Серию А.



«Мы очень рады, что «Зорро» остаётся с нами в течение следующих четырёх лет. Благодаря успехам, достигнутым командой в чемпионате, в этот период ходило много слухов. Наше возвращение в Серию А потребует ещё больших усилий от всех членов семьи «Венеции», и «Зорро» готов внести свой вклад. Мы вместе провели фантастический сезон, и нет никаких сомнений в том, что большей частью нашего успеха мы обязаны ему», — прокомментировал назначение на пост президент клуба Дункан Нидерауер.



За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. Последний раз выход в Серию А команда оформила ровно 20 лет назад.

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