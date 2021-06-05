Экс-спортивный директор «Ювентуса» Паратичи согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

Бывший спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи близок к заключению контракта с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, Паратичи согласовал условия личного контракта с лондонским клубом и в ближайшие несколько дней заключит соглашение.
Напомним, Паратичи занимал пост спортивного директора «Ювентуса» на протяжении 11 лет, а в 2018 году стал финансовым директором клуба. Итальянский клуб не стал продлевать соглашение со специалистом по окончании сезона-2020/2021.
Отметим, что Паратичи в случае своего назначения не станет первым итальянцем на руководящей должности в «Тоттенхэме», так как с 2013 по 2015 год пост спортивного директора «шпор» занимал Франко Бальдини.
- 5 июня 2021
-
15:27
-
15:12
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:28
-
12:25
-
12:08
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:17
-
11:16
-
11:10