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Экс-спортивный директор «Ювентуса» Паратичи согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

Экс-спортивный директор «Ювентуса» Паратичи согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
Диана Валавичюте
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Бывший спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи близок к заключению контракта с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, Паратичи согласовал условия личного контракта с лондонским клубом и в ближайшие несколько дней заключит соглашение.

Напомним, Паратичи занимал пост спортивного директора «Ювентуса» на протяжении 11 лет, а в 2018 году стал финансовым директором клуба. Итальянский клуб не стал продлевать соглашение со специалистом по окончании сезона-2020/2021.

Отметим, что Паратичи в случае своего назначения не станет первым итальянцем на руководящей должности в «Тоттенхэме», так как с 2013 по 2015 год пост спортивного директора «шпор» занимал Франко Бальдини.

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