Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в АПЛ
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим главным тренером сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
За награду также боролись Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).
Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити» Гвардиолы. Второе место в турнирной таблице занял «Манчестер Юнайтед» Сульшера. В топ-4 также финишировали «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Челси» Томаса Тухеля, однако эти специалисты в список номинантов не попали. «Лестер» Роджерса стал пятым, «Вест Хэм» Мойеса — шестым, «Лидс» Бьельсы — девятым.
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