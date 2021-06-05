Коке: уверен, сборная Испании может стать чемпионом Европы

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Коке после товарищеского матча с Португалией (0:0) поделился мнением о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы. Матч с португальцами стал 50-м для Коке в составе сборной Испании.



«Для меня большая честь достичь этой цифры. Надеюсь, у меня впереди ещё много матчей за национальную команду. Обидно, что не смогли обыграть сборную Португалии, но команда провела отличную игру и приложила массу усилий. Уверен, что Испания проведёт прекрасный чемпионат Европы и сотворит нечто красивое. Я имею в виду, мы можем стать чемпионами Европы», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.