Дегриз: со сборной Бельгии Азар забудет все невзгоды в «Реале»

Бывший нападающий сборной Бельгии Марк Дегриз поделился мнением о бельгийском форварде «Реала» Эдене Азаре.
«Можно ли надеяться, что мы увидим лучшего Азара на Евро, если он не провёл и пяти хороших матчей подряд за два года? Это противоречит всякой логике. Но я не думаю, что он перенесёт свои проблемы из «Реала» на чемпионат Европы. Зная его, не думаю, что он так сделает. Главное сейчас — оставаться в форме.
Товарищеские матчи очень важны. В сборной Эден чувствует себя как дома. Каждый готов отдать ему мяч. Так что это может поспособствовать улучшению его психологического состояния. Он может сказать: «Мы сделали это три года назад и сделаем это снова». Со сборной Азар забудет все невзгоды в «Реале», — приводит слова Дегриза Mundo Deportivo.
Напомним, сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу грядущего Евро-2020. Также на групповом этапе команде Станислава Черчесова предстоит встретиться с Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами сборная России уже играла в квалификации.
- 5 июня 2021
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