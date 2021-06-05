Гол рабоной в исполнении Эрика Ламелы признан лучшим в АПЛ в сезоне-2020/2021

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза за лучший гол в минувшем розыгрыше чемпионата.
Награду получил вингер «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела. В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:1), который состоялся 14 марта текущего года, Ламела забил единственный гол за «шпор». Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу, и тот исполнил красивый удар в касание в дальний нижний угол ворот.
Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити». Второе место в турнирной таблице занял «Манчестер Юнайтед». В топ-4 также финишировали «Ливерпуль» и лондонский «Челси». «Лестер Сити» стал пятым, «Вест Хэм Юнайтед» — шестым. «Тоттенхэм Хотспур» занял седьмое место по итогам сезона, а «Арсенал» финишировал строчкой ниже, на восьмом месте.
- 5 июня 2021
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