Левандовски забил на тренировке с отрицательного угла ударом с лёта

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил на тренировке гол с отрицательного угла ударом с лёта.

Соответствующее видео разместил в своём «твиттере» портал Łączy nas piłka. Ранее 21-летний сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович продемонстрировал такие же невероятные навыки обращения с мячом на тренировке клуба.

Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.