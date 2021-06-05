Левандовски забил на тренировке с отрицательного угла ударом с лёта

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил на тренировке гол с отрицательного угла ударом с лёта.
Соответствующее видео разместил в своём «твиттере» портал Łączy nas piłka. Ранее 21-летний сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович продемонстрировал такие же невероятные навыки обращения с мячом на тренировке клуба.
Сборная Польши продолжает подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 5 июня 2021
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