Широков: по встрече с Болгарией будет понятно, чего ожидать от России в матче с Бельгией

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Бельгией и оценил состав национальной команды.



«По матчу с Польшей трудно что-то говорить. Они играли вторым составом, но это не так важно. Мы были не в своей лучшей форме, потому что под нагрузками играли. Трудно сказать, что будет дальше. Думаю, матч с болгарами получится более информативным. Станет уже что-то вырисовываться и будет понятно, чего ожидать в матче с Бельгией. Скорее всего, тот же состав, что сегодня, и сыграет на Евро. Надо постараться выиграть, чтобы увереннее начать турнир. Будем надеяться на победу.



Выбор Шунина? Это всё больше вкусовщина. Кому-то один вратарь нравится, кому-то другой. Черчесов сам вратарём был, лучше понимает.



Хорошо, что едут молодые, а когда их ещё вызывать? Другое дело, что это надо было делать раньше. Надо было постепенно вводить, но хоть так. На тренировочном сборе они себя проявили, поэтому теперь в заявке. Хороший опыт. Где, как не сейчас, им показать себя? Мостовой давно привлекается, Дивеев мне нравится, он опытный уже. Макарову будет тяжело — конкуренция большая. Мухин заиграл, вышел с поляками очень уверенно. Может составить конкуренцию. Они ребята уже более-менее состоявшиеся, не должна давить так сильно ответственность — дома будем играть», — цитирует Широкова РБК.

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