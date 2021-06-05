Губернатор Пермского края: «Амкар» планирует выйти в ФНЛ через пару лет

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о ближайших планах и задачах «Амкара».
«Господином Чупраковым на десять лет уже написан план развития команды. Мы набираем состав, появился первый спонсор, в этом году мы хотим содержать команду без бюджетных источников финансирования. Дальше хотим понять конфигурацию с футбольным клубом «Звезда», который имеет бюджетную поддержку, но в любом случае у нас будут существовать две команды».
Мне кажется реалистичным, чтобы за пару лет «Амкар» вышел в ФНЛ и там представлял Пермский край. Мы не говорим о Российской Премьер-Лиге (РПЛ), понимая, что это амбициозная и дорогостоящая история, это колоссальная работа со спонсорами — в ближайшее время у нас таких спонсоров не предвидится, но мы хотим создать команду, которая была бы успешна в Кубке, на это будем нацелены и в этом направлении работать», — цитирует Махонина ТАСС.
- 5 июня 2021
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