«Сейчас или никогда». Моуринью оценил шансы сборной Бельгии на победу на Евро-2020

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем Евро-2020 и об ожиданиях от выступления сборной Бельгии на этом турнире.
«Сборная Бельгии — мощная команда, в которой много хороших игроков. Кевин Де Брёйне стал фантастическим игроком, а прогресс Юри Тилеманса был очень хорошим с тех пор, как он пришёл в Премьер-лигу. У них много творческого потенциала, а Ромелу Лукаку — бомбардир с невероятным прогрессом за два года пребывания в миланском «Интере». Как команда они работают вместе уже много лет, и у них большой опыт.
Роберто Мартинес — хороший менеджер. Он провёл с ними несколько лет, развивая команду, выработав определённый стиль и манеру игры, он очень хорошо адаптировался к качествам игроков. Думаю, что он может сделать что-то особенное, и когда я говорю «особенное», я имею в виду больше, чем полуфинал чемпионата мира.
Но думаю, для них сейчас или никогда выиграть трофей, потому что многие игроки достигают идеального возраста, чтобы сделать это. И они могут это сделать», — приводит слова Моуринью The Sun.
- 5 июня 2021
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