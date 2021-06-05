Де Хеа — Ромеро: ты заслуживаешь хорошего отношения к себе в новом клубе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к вратарю Серхио Ромеро, который накануне покинул английский клуб в связи с истечением срока действия контракта.



«Удачи, Чики! Желаю тебе успеха, мой друг. Ты заслуживаешь хорошего отношения к себе в своём новом клубе. Наслаждайся», — написал де Хеа на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Ромеро перебрался в Англию в 2015 году, перейдя из «Сампдории». Аргентинский голкипер принял участие в семи играх за это время. Помимо Ромеро, клуб покинули шесть игроков академии, а также резервный голкипер Жоэль Перейра. Сообщалось, что в то же время руководство команды ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Хуаном Матой и вратарём Ли Грантом.

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