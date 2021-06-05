Де Хеа — Ромеро: ты заслуживаешь хорошего отношения к себе в новом клубе
Поделиться
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к вратарю Серхио Ромеро, который накануне покинул английский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
«Удачи, Чики! Желаю тебе успеха, мой друг. Ты заслуживаешь хорошего отношения к себе в своём новом клубе. Наслаждайся», — написал де Хеа на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Ромеро перебрался в Англию в 2015 году, перейдя из «Сампдории». Аргентинский голкипер принял участие в семи играх за это время. Помимо Ромеро, клуб покинули шесть игроков академии, а также резервный голкипер Жоэль Перейра. Сообщалось, что в то же время руководство команды ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Хуаном Матой и вратарём Ли Грантом.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:04
-
16:03
-
15:58
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам