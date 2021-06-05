Зарема Салихова: не пойму нападок на Киркорова. Он больше о Болгарии, чем про футбол

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, встала на защиту певца Филиппа Киркорова, которому предстоит исполнить гимн России перед товарищеским матчем сборной с Болгарией.
«Не пойму нападок на Киркорова. Он больше о Болгарии, чем про футбол. Наверняка не его была идея петь на матче. И отказать он точно не мог», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 5 июня 2021
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