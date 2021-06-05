Киммих: у сборной Германии есть потенциал для борьбы за победу на Евро

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы.

«Фавориты Евро? Трудно сказать. Я думаю, мы все согласны с тем, что у нас есть потенциал, чтобы побороться за титул. В последние годы нам не всегда удавалось реализовать этот потенциал на поле. Потенциал — это только теория.



У нас также был большой потенциал в 2018 году. В конце концов, важно, чтобы мы как команда ещё больше сблизились, и тогда всё станет возможным. Я вполне уверен в этом», — цитирует Киммиха «твиттер» Bayern & Germany.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Германии сыграет с национальными командами Франции, Венгрии и Португалии.