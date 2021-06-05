Фёдор Кудряшов получил травму

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение, сообщили комментаторы товарищеского матча Россия — Болгария. Вместо него на поле выйдет Алексей Семёнов.
Матч обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.
Контрольный матч с Болгарией станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 5 июня 2021
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