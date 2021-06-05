Российский певец Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией.
Также в чаше стадиона была организована интерактивная студия, куда пришли легенды сборной и звёздные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед Евро-2020.
Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария. Товарищеский матч идёт в прямом эфире на Первом канале.
Встречу обслуживает белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.
Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.
- 5 июня 2021
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