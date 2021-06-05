Полиция задержала 16 болельщиков перед матчем России и Болгарии

Московская полиция задержала 16 болельщиков, планировавших посетить матч сборных России — Болгарии, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Задержанные доставлены в местный отдел МВД.

Контрольный матч с Болгарией, который начался в 18:00 мск на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.