Россия — Болгария: Баринов получил повреждение и покинул поле

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов получил повреждение во время товарищеского матча с Болгарией.



Футболист получил удар по голове, и ему оказывали помощь врачи. Артём Дзюба в этот момент показал, что нужна замена. Дивеев сразу готовился выйти, но Баринов не хотел уходить, показывая жестами, что всё нормально. Тренеры национальной команды всё-таки решили заменить его. На поле появился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.



Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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