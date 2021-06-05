Слуцкий: Фернандес сказал мне, что будет полностью готов в матчу с Бельгией
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч Россия — Болгария, рассказал о состоянии здоровья защитника национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса.
«Я спросил у Марио Фернандеса, как он себя чувствует. Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас не только потери, но и приобретения. Марио — ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.
В мае Марио Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области во время тренировки в Новогорске. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было. После этого Фернандес тренировался в сборной в основном по индивидуальной программе.
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