Слуцкий: Фернандес сказал мне, что будет полностью готов в матчу с Бельгией

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, комментирующий матч Россия — Болгария, рассказал о состоянии здоровья защитника национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса.



«Я спросил у Марио Фернандеса, как он себя чувствует. Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас не только потери, но и приобретения. Марио — ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

В мае Марио Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области во время тренировки в Новогорске. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было. После этого Фернандес тренировался в сборной в основном по индивидуальной программе.