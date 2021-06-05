«Видно, что женщина разбирается в футболе». Слуцкий — о словах Заремы Салиховой

Леонид Слуцкий, возглавляющий «Рубин» рассказал, как отнёсся к комплиментам Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая назвала его лучшим российским тренером.



«Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно. Если бы её больше слушали, глядишь, результаты были бы лучше», — приводит слова Слуцкого «РБ Спорт».



Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.

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