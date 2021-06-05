Ал. Мостовой: перед Бельгией за Россию вообще не страшно. Они вон у Греции не выиграли

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче сборных России и Болгарии.

«Сегодня было полное преимущество и полное превосходство у нашей команды, но было заметно, что команда под нагрузками – лёгкости не хватало. Болгары во втором тайме дважды перешли центр поля. Перед Бельгией за Россию вообще не страшно, они вон у Греции не выиграли. В Питере все будут за нас болеть – а у них нет Де Брёйне и Азара», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.