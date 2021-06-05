Ал. Мостовой: место в центре защиты сборной – не для Баринова. С Дивеевым стало спокойнее

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Баринова в центре обороны сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).



«В матче с Болгарией выделил бы Головина – он заряжен. Миранчук сделал пенальти и ещё дважды отлично сыграл. Остальные играли ровно. Потеря Кудряшова? Хорошо, что хоть Фернандес – наш бразилец, восстановился. А место в центре защиты – не для Баринова, много было нервозных, быстрее бы от мяча избавиться. С Дивеевым стало поспокойнее. Кудряшов должен был быть основным, но считайте – вот открыта дорога молодым», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.