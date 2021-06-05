Главный тренер сборной Болгарии рассказал, какие подарки сделал Черчесову и Киркорову

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров рассказал, что он подарил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и певцу Филиппу Киркорову после товарищеского матча между национальными командами.



«Не буду говорить о всех российских игроках, они сильные, играют активно, и действовать против них очень интересно. Подарок Черчесову? Я подарил ему майку с номером 12 национальной сборной Болгарии. И ещё подарил Киркорову футболку с автографами наших футболистов, чтобы он не забывал, что родился в Болгарии!», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Певец Филипп Киркоров перед началом игры исполнил гимн.