Главный тренер сборной Болгарии рассказал, какие подарки сделал Черчесову и Киркорову

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров рассказал, что он подарил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и певцу Филиппу Киркорову после товарищеского матча между национальными командами.
«Не буду говорить о всех российских игроках, они сильные, играют активно, и действовать против них очень интересно. Подарок Черчесову? Я подарил ему майку с номером 12 национальной сборной Болгарии. И ещё подарил Киркорову футболку с автографами наших футболистов, чтобы он не забывал, что родился в Болгарии!», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Певец Филипп Киркоров перед началом игры исполнил гимн.
- 5 июня 2021
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