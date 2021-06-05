Широков: в сборной России есть два гения – Джикия и Семёнов. Что, Дивеев хуже них?

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о матче Россия — Болгария (1:0).

«Ожидал более осмысленного футбола. Один момент за матч – когда бил Зобнин, а больше ничего не было. Мы не ждали феерии, но дома с Болгарией могли бы выглядеть убедительнее. Но при Черчесове никогда не было феерии, если не считать побед над глухонемыми. Главное – выступить достойно на Евро. Баринов на месте центрального? Нас особо не атаковали, чтобы о нём судить, но я бы не ждал ждать его на этом месте с Бельгий – с Лукаку с его данными бороться тяжело. Но изменения интересны, это тоже пища для размышлений. Дивеев профильный защитник, не думаю, что он как-то уступит. У нас есть ещё два гения – Джикия и Семёнов, что, Дивеев хуже них? Нет, конечно.



Мы прекрасно понимаем: наши будут стоять сзади и ждать контратаки. На ЧМ начинали со слабой команды и могли разогнаться, а здесь сразу с фаворитом, да и Финляндия не так проста. Если они ещё и с Данией за очки зацепятся, а наши нет – будет очень некомфортно играть против подвижной обороны с их контратаками. Но не сказал бы, что перед Бельгией как-то страшно. Зрители добавят эмоций – поддерживать мы умеем, а наши собираются периодически», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.