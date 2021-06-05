Колосков: игру с Болгарией можно занести в актив – даже не давали пробить по воротам

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Болгарией.



«Контрольные матчи играют не для того, чтобы забить, а чтобы понять на каком уровне находится команда, попробовать новые сочетания игроков. Хорошо, что реализовали вполне заслуженное пенальти. Пока преждевременно говорить о том, что наша сборная готова к Евро на 100%. Игра была спокойная, тихая, без взаимных жестких фолов — берегли друг друга. Некоторые стыки – дело случая. В футболе так бывает, что кто-то кого-то не заменил, но болгары не играли грубо. Но и польза есть от этого матча: Баринова попробовали в новом качестве. Эту игру можно занести в актив, потому что не давали даже пробить по нашим воротам.



Черчесов решит, что делать с третьим центральным защитником. Во всяком случае, Баринов мне понравился на новом месте, но и болгары не создавали никаких угроз. Поэтому невозможно говорить о том, что это оптимальный вариант. Эта игра не дала ответов на те вопросы, которые интересовали Черчесова. Не знаю, идёт ли речь о том, довызывать кого-то или нет. Ещё неизвестен характер травмы Кудряшова", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.



Расписание матчей сборной России на ЧЕ по футболу — 2020.

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