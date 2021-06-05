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Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Болгарией

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Болгарией
Алексей Ласнов
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Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала фото из раздевалки после победы над Болгарией (1:0).

«До встречи на Евро», — говорится в подписи к фото.

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

Контрольный матч с Болгарией стал для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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