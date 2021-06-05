Чеферин: спросил у членов Суперлиги: «Как вы не поняли, что залезли в дерьмо?»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о борьбе с проектом Европейской Суперлиги.

«Ситуация с Суперлигой вышла за рамки футбола? Абсолютно верно. Фактически это была общественная борьба, которая разыгралась на заднем плане, и именно поэтому реакция была такой жёсткой. Есть ли у 12 миллиардеров право лишить нас возможности заниматься спортом? Всё ли покупается за деньги? Футбол — это больше, чем просто игра, это неотъемлемая часть наших народов, культур и обществ. Вот почему их понимание ситуации было совершенно неуместным.

После этого я спросил их: «Как вы не поняли, что залезли в дерьмо?» Они сделали это со всеми советниками, всеми деньгами, которые могли собрать… Впрочем, я думаю, даже хорошо, что всё это произошло, потому что та угроза, которая висела в воздухе, ушла. Теперь будет легче поговорить с этими клубами о механизмах солидарности. Мы вели трудный бой, эти 48 часов были совершенно сумасшедшими. Теперь должно быть ясно: они не будут пытаться повторить попытку. Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет у нас всё будет в порядке. Потом возможно всякое, но меня уже не будет в футболе», — цитирует Чеферина So Foot.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.