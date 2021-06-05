Баринов — о травме: ещё одно столкновение, и можно было бы пролететь мимо Евро

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной Болгарии, а также рассказал о деталях своего повреждения.



«У Сёмина я уже играл центрального защитника. Надеюсь, что это принесёт нам хороший результат. Во втором тайме была борьба, получил локтем в лицевую кость и нос. Хотел продолжить матч, но врачи сказали, что лучше не надо, если бы было ещё одно столкновение — можно было бы пролететь мимо турнира. Разбирали Болгарию, были готовы, молодцы, что дожали. Победа даст импульс. Времени осталось мало. Мы готовы физически, тактически ещё чуть поработаем. Всё приближается. Надеюсь, выступим достойно», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков со ссылкой на пресс-службу сборной.

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