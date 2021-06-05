Чеферин: для меня Аньелли больше не существует

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о своём отношении к президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли, одному из основателей Европейской Суперлиги.
«Предательство со стороны руководителей клубов Суперлиги? Тут главных героев можно разделить на три категории. Я включил бы Андреа Аньелли в первую. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне прямо в лицо до последней минуты последнего дня, чтобы убедить меня, что беспокоиться не о чем. А накануне он уже подписал все документы, необходимые для запуска Суперлиги.
Во вторую категорию я помещаю группу лидеров проекта, которые, как мне казалось, были мне довольно близки, и я сожалею, что они не сказали мне заранее, что они собираются делать. Наконец, в последней категории находятся менеджеры, с которыми у меня не было тесных контактов. Я их не виню, но им тоже придётся пострадать от последствий своих действий», — цитирует Чеферина So Foot.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
- 5 июня 2021
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