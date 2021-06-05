Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Лори Уитвелл в «твиттере».



Английский клуб заинтересован в укреплении обороны, поэтому подписание футболиста с опытом игры в АПЛ видится оптимальным решением. По информации источника, Триппьер уже подыскивал себе дом для проживания в Манчестере.



«Атлетико» хотел бы сохранить футболиста, однако, вероятнее всего, игрок все же покинет клуб. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28-ми матчах за мадридский клуб в Ла Лиге и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.



Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн. Клуб ведёт работу над подписанием форварда, флангового полузащитника, игрока центра поля оборонительного плана, центрального защитника, а также правого защитника.

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