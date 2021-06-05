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Ракицкий снялся в клипе жены на песню про Петербург

Ракицкий снялся в клипе жены на песню про Петербург
Алексей Ласнов
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Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял участие в съёмках клипа своей супруги Ольги. Песня посвящена Санкт-Петербургу.

В видео показаны достопримечательности Петербурга и прогулка Ракицких по городу на Неве.

«Моя жена — мой вдохновитель! Питер, посвящаем песню вам!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ярослав является трёхкратным чемпионом России. С «Шахтёром» Ракицкий завоевал восемь чемпионских трофеев.

Ранее Ракицкий поздравил «Зенит» с 96-летием. 25 мая петербургский клуб отметил свой день рождения.

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