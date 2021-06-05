Губерниев: передайте Слуцкому, что на ТВ не принято обсуждать коллег. Он немного поплыл

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире матча Россия — Болгария (1:0)
«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да ещё на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.
- 5 июня 2021
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:11
-
22:08
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:17
-
21:13
-
21:08
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:48
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:07
-
20:04
-
19:51
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
18:47
-
18:32
-
18:29
-
18:13