Губерниев: передайте Слуцкому, что на ТВ не принято обсуждать коллег. Он немного поплыл

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире матча Россия — Болгария (1:0)



«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да ещё на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.