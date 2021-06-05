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Губерниев: передайте Слуцкому, что на ТВ не принято обсуждать коллег. Он немного поплыл

Губерниев: передайте Слуцкому, что на ТВ не принято обсуждать коллег. Он немного поплыл
Алексей Ласнов
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире матча Россия — Болгария (1:0)

«Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да ещё на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

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