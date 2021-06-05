Соболев объяснил, почему принял решение пробить пенальти в матче с Болгарией
Поделиться
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной Болгарии, а также рассказал подробности реализованного пенальти.
«Провели не лучшую свою игру. Соперник не давал пространства. Хорошо что забили и выиграли. Болгария — достойная команда, оборонялись хорошо, выбегали в контратаки. Сейчас уже снижаем нагрузки. В оставшиеся дни поработаем и будем готовы к Бельгии на 200%. Пенальтист у нас — Дзюба, но его заменили. Решил взять мяч и пробить. Пенальти — чистая психология. Если уверен, подходишь и бьёшь. Если сомневаешься, то даже не подходи к «точке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков со ссылкой на пресс-службу сборной.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам