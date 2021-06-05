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Соболев объяснил, почему принял решение пробить пенальти в матче с Болгарией

Соболев объяснил, почему принял решение пробить пенальти в матче с Болгарией
Андрей Панков
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Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной Болгарии, а также рассказал подробности реализованного пенальти.

«Провели не лучшую свою игру. Соперник не давал пространства. Хорошо что забили и выиграли. Болгария — достойная команда, оборонялись хорошо, выбегали в контратаки. Сейчас уже снижаем нагрузки. В оставшиеся дни поработаем и будем готовы к Бельгии на 200%. Пенальтист у нас — Дзюба, но его заменили. Решил взять мяч и пробить. Пенальти — чистая психология. Если уверен, подходишь и бьёшь. Если сомневаешься, то даже не подходи к «точке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков со ссылкой на пресс-службу сборной.

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