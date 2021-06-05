Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Берга помог сборной Швеции обыграть Армению

Гол Берга помог сборной Швеции обыграть Армению
Алексей Ласнов
Комментарии

В товарищеском матче сборная Швеции переиграла сборную Армении. Встреча проходила на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:1.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведов увеличил Маркус Даниэльссон, голевую передачу отдал Форсберг. Спустя четыре минуты Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. Во втором тайме один мяч отыграл Ваган Бичахчян. На 85-й минуте бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг забил третий гол сборной Швеции, ему ассистировал Робин Квайсон.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Швеции на групповом этапе предстоит встретиться с Испанией, Словакией и Польшей.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2021, суббота. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Армения
1:0 Форсберг – 16'   2:0 Даниэльссон – 34'   2:1 Бичахчян – 64'   3:1 Берг – 85'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021