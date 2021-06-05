Гол Берга помог сборной Швеции обыграть Армению

В товарищеском матче сборная Швеции переиграла сборную Армении. Встреча проходила на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:1.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведов увеличил Маркус Даниэльссон, голевую передачу отдал Форсберг. Спустя четыре минуты Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. Во втором тайме один мяч отыграл Ваган Бичахчян. На 85-й минуте бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг забил третий гол сборной Швеции, ему ассистировал Робин Квайсон.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Швеции на групповом этапе предстоит встретиться с Испанией, Словакией и Польшей.