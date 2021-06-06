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Управляющий директор «Спартака» Мележиков стал гендиректором

Управляющий директор «Спартака» Мележиков стал гендиректором
Алексей Ласнов
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков занял должность генерального директора московского клуба, вакантную после ухода Шамиля Газизова.

На официальном сайте красно-белых Мележиков теперь значится как генеральный директор.

В декабре 2020 года должность генерального директора «Спартака» покинул Шамиль Газизов. Газизов провёл в «Спартаке» полгода. Он пришёл в московский клуб из «Уфы», где занимал аналогичную должность, и был назначен на пост в «Спартаке» 10 июля.

Мележиков с 2015 по 2019 год работал в «Спартаке» директором по безопасности. После ухода Газизова его назначили управляющим директором.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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