Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Быдляческое поведение». Аршавин объяснил, почему произнёс фразу об «ожиданиях»

«Быдляческое поведение». Аршавин объяснил, почему произнёс фразу об «ожиданиях»
Алексей Ласнов
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о конфликте, в ходе которого сказал депутату известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» после матча группового этапа чемпионата Европы 2012 года с национальной команды Греции (0:1).

«Сначала на ресепшне стоял Ромка Шаронов. Начали реально до него докапываться. «Что там? Проиграли? Вы там». Ну, к нему претензии были. А я, когда вышел, так на всё это посмотрел. И понимал — если кто и виноват, то точно не он. Потому что он даже, мне кажется, вообще ни одного матча не сыграл на этом чемпионате. Потом была сценка с Шароновым.

Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это всё было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супер-депутат, вступаюсь за народ. По большему счёту это смешно.

Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумфа. Только, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре — уже не та», — сказал Аршавин в фильме «Наши на Евро-2012», показанном на «Матч ТВ».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021