«Быдляческое поведение». Аршавин объяснил, почему произнёс фразу об «ожиданиях»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о конфликте, в ходе которого сказал депутату известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» после матча группового этапа чемпионата Европы 2012 года с национальной команды Греции (0:1).

«Сначала на ресепшне стоял Ромка Шаронов. Начали реально до него докапываться. «Что там? Проиграли? Вы там». Ну, к нему претензии были. А я, когда вышел, так на всё это посмотрел. И понимал — если кто и виноват, то точно не он. Потому что он даже, мне кажется, вообще ни одного матча не сыграл на этом чемпионате. Потом была сценка с Шароновым.

Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это всё было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супер-депутат, вступаюсь за народ. По большему счёту это смешно.

Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумфа. Только, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре — уже не та», — сказал Аршавин в фильме «Наши на Евро-2012», показанном на «Матч ТВ».