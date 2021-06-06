Рибери может продлить контракт с «Фиорентиной»

Французский полузащитник Франк Рибери хотел бы остаться в «Фиорентине». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта до 2022 года. При этом руководство клуба хочет снизить зарплату игрока с € 4 млн до € 2 млн. Известно, что окончательное решение по продлению соглашения будет принято на следующей неделе.

Напомним, в марте СМИ сообщали, что 38-летний футболист склоняется к уходу из стана «фиалок» по окончании сезона, когда истечёт его действующий контракт. Игрок хотел продолжить карьеру в Германии. В услугах француза заинтересованы несколько клубов, но их названия не уточняются.

Рибери провёл в Бундеслиге 12 лет, выступая за «Баварию». В период с 2007 по 2019 год он завоевал с мюнхенцами 24 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.