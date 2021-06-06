Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский в мае стал лучшим футболистом «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

28-летний украинец в пяти матчах Серии А прошлого месяца отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также Малиновский стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против туринского «Ювентуса».

Отметим, Малиновский в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Аталанте». Эту награду он ранее получал в марте и апреле.

Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.

«Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.