Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский в мае стал лучшим футболистом «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
28-летний украинец в пяти матчах Серии А прошлого месяца отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также Малиновский стал автором единственного гола бергамасков в финале Кубка Италии против туринского «Ювентуса».
Отметим, Малиновский в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Аталанте». Эту награду он ранее получал в марте и апреле.
Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.
«Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
- 7 июня 2021
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