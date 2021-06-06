Куртуа: скорее «Атлетико» мог проиграть Ла Лигу, чем «Реал» — выиграть её

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал выступление клуба в чемпионате Испании.
«Скорее «Атлетико» мог проиграть Ла Лигу, чем мы могли её выиграть. Он лидировал на протяжении долгого времени. Было несколько судейских решений, стоивших нам побед. Конечно, мы расстроились из-за того, что не победили, но таков футбол. Вторая половина сезона выдалась очень хорошей, мы отлично проявили себя в важных матчах. Провалы были в играх с менее статусными соперниками.
В полуфинале ЛЧ нам не повезло уступить «Челси». У нас были травмы, положительные тесты на коронавирус, но в целом стоит признать, что лондонцы были сильнее во втором матче. А потом они стали победителями турнира, что показывает их уровень после прихода Тухеля», – сказал Куртуа Le Soir.
- 7 июня 2021
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