Россия победила Болгарию, ЦСКА обыграл УНИКС в первом финале Единой лиги. Главное к утру

Сборная России с минимальным счётом обыграла команду Болгарии в матче перед чемпионатом Европы, а в первой финальной игре баскетбольной Единой лиги московский ЦСКА победил казанский УНИКС — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России обыграла Болгарию благодаря голу Соболева с пенальти.

2. ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ.

3. Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд.

4. Розенстрайк техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда победил Сакаи.

5. Василевский обошёл Хабибулина по победам в плей-офф, он в шаге от российского рекорда НХЛ.

6. Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах одолев Гаске.

7. Тыбура в первом раунде победил Харриса техническим нокаутом на турнире UFC.

8. Cкончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин.

9. «Бруклин» победил «Бакс» в 1-м матче полуфинала Востока, дабл-даблы у Дюранта и Гриффина.

10. Российские волейболисты уступили сборной Польши в Лиге наций.

11. Кучеров вышел на чистое 7-е место в списке российских снайперов в истории плей-офф НХЛ.

12. Салихов единогласным решением победил Триналдо на турнире UFC.