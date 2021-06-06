Россия победила Болгарию, ЦСКА обыграл УНИКС в первом финале Единой лиги. Главное к утру

Сборная России с минимальным счётом обыграла команду Болгарии в матче перед чемпионатом Европы, а в первой финальной игре баскетбольной Единой лиги московский ЦСКА победил казанский УНИКС — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России обыграла Болгарию благодаря голу Соболева с пенальти.
2. ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ.
3. Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд.
4. Розенстрайк техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда победил Сакаи.
5. Василевский обошёл Хабибулина по победам в плей-офф, он в шаге от российского рекорда НХЛ.
6. Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах одолев Гаске.
7. Тыбура в первом раунде победил Харриса техническим нокаутом на турнире UFC.
8. Cкончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин.
9. «Бруклин» победил «Бакс» в 1-м матче полуфинала Востока, дабл-даблы у Дюранта и Гриффина.
10. Российские волейболисты уступили сборной Польши в Лиге наций.
11. Кучеров вышел на чистое 7-е место в списке российских снайперов в истории плей-офф НХЛ.
12. Салихов единогласным решением победил Триналдо на турнире UFC.
- 7 июня 2021
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