Модрич: матч с Англией на «Уэмбли» на Евро — это настоящий финал

Полузащитник «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сравнил первый матч Евро со сборной Англии с финальной игрой.
«Это худшая игра, с которой можно было бы начать. Я всегда оптимистично настроен, но это очень тяжёлый первый матч. Встреча с Англией на «Уэмбли» говорит сама за себя. Это настоящий финал, потому что поражение может поставить нас в очень затруднительное положение в плане выхода из группы. Мы понимаем, что в этом матче не можем себе позволить допускать никаких ошибок. Мы должны сыграть в своём стиле. Уверен, что если у нас получится навязать свой стиль игры, то мы сможем победить их.
У Англии отличная команда, особенно в атаке. Такие люди, как Кейн, Рашфорд и Стерлинг, достаточно хороши, чтобы победить любого. Это будет очень напряжённый матч», — приводит слова Модрича Daily Mail.
Матч сборной Хорватии с Англии в рамках группового этапа Евро-2020 состоится 13-го июня.
- 7 июня 2021
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