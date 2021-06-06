Зарема Салихова назвала лучшего и худшего гендиректора «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, кто лучше всех и хуже всех работал в должности генерального директора московского клуба.



В своём телеграм-канале Салихова поинтересовалась у аудитории, кто на их взгляд успешнее всего справлялся с возложенными обязанностями на этой должности.



Один из подписчиков ответил: «если по списку: 1. Александр Жирков; 2. в перспективе Евгений Мележиков; 3. Валерий Карпин; 4. Томас Цорн; 5. Роман Асхабадзе; 6. Наиль Измайлов; 7. Шамиль Газизов».



«Согласна с распределением первого и седьмого места», — ответила Салихова.



Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.

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