Ришарлисон может стать игроком «Реала»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может последовать за бывшим тренером «Эвертона» Карло Анчелотти и подписать контракт с «Реалом», сообщает Football Insider. Бразилец был включен в список трансферов, которые итальянец хотел бы совершить на посту главного тренера мадридцев. У игрока контракт до 2024 года.

Как сообщает источник, «ириски» готовы провернуть крупную трансферную кампанию этим летом после прихода нового главного тренера, но для начала им будет необходимо заработать на трансферах.

Как сообщалось ранее, «Эвертон» отклонил предложение «Барселоны» по Ришарлисону в размере € 100 млн в январе 2020 года.

В сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл за синих 40 игр, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.