Президент «Интера» рассказал о причинах расставания с Антонио Конте

Президент «Интера» Стивен Чжан объяснил, почему клубу пришлось расстаться с главным тренером Антонио Конте.



«Из-за пандемии начались финансовые трудности, и в 2019–2020 годах убытки крупных европейских клубов, в том числе и „Интера“, достигли € 2 млрд. Эти факторы заставили нас пересмотреть планы и заняться поиском ресурсов в другом месте. Мы оценили все варианты и выбрали тот, который лучше всего подходит финансовой стратегии клуба в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предложение о покупке клуба не поступало, мы искали что-то другое. Наша цель — восстановить финансовое равновесие за счёт снижения затрат, иначе мы никогда не сможем найти новых инвесторов.

Что касается Конте, у нас разные точки зрения на ситуацию. Это и привело к расставанию. То, что для него не было принципиальным, являлось таковым для клуба. И наоборот. Конте — прекрасный тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба», — приводит слова Чжана La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.