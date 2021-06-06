Михаил Маркин: слышал, что ко мне проявляют интерес европейские клубы

27-летний нападающий Михаил Маркин, у которого недавно закончился контракт с «Балтикой», рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.
«Предложения от других клубов поступают. Но в данный момент я отдыхаю в семейном кругу. Необходима пауза. Есть время подумать над тем, где продолжать карьеру. Я слышал, что ко мне проявляют интерес европейские клубы, но конкретных предложений пока не поступало.
Разговоры о моём возможном переходе в „Краковию“ в 2019 году? Да, было такое. Не знаю, почему переход тогда не состоялся. На тот момент у меня был действующий контракт с «Балтикой». Руководство калининградцев известило меня об интересе со стороны «Краковии», но со мной поляки не связывались.
В Польше очень интересный и сильный чемпионат. Если поступит предложение, рассмотрю и его. Главное, чтобы условия контракта устроили и меня, и клуб», — цитирует Маркина «Столица С».
Маркин ранее играл за «Мордовию», санкт-петербургское «Динамо», «Химки», «Тюмень», «Зенит» (Пенза) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург). В сезоне-2020/2021 за «Балтику» он провёл 32 встречи, в которых отметился семью голами.
- 7 июня 2021
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