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Защитник «Спортинга» отказался от трансфера в «Спартак»

Защитник «Спортинга» отказался от трансфера в «Спартак»
Диана Валавичюте
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Защитник лиссабонского «Спортинга» Валентен Розье отказался переходить в московский «Спартак», сообщает Sozcu.

По информации источника, 24-летний французский футболист планирует продолжить карьеру в «Бешикташе», за который выступал на правах аренды в минувшем сезоне. Ранее сообщалось, что в услугах Розье также заинтересованы «Спартак» и «Марсель». Московский клуб был готов заплатить за защитника € 5 млн.

Напомним, Розье перешёл в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В минувшем сезоне в составе «Бешикташа» защитник провёл 33 матча в турецкой Суперлиге, забил один гол и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона-2020/2021 «Бешикташ» стал чемпионом Турции, в 40 встречах набрав 84 очка. В тройку лидеров турнира вошли «Галатасарай» (84) и «Фенербахче» (82).

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