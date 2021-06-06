Диего Симеоне заключит новое соглашение с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заключит новое соглашение с клубом в ближайшие дни, сообщает AS.
По информации источника, новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом будет рассчитан до 30 июня 2024 года. Стороны согласовали все условия, остались лишь некоторые формальности. Напомним, действующее соглашение Симеоне рассчитано до конца июня 2022 года.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Ранее специалист работал в «Расинге», «Эстудиантесе», «Ривер Плейте», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катании». По итогам сезона-2020/2021 мадридский клуб стал чемпионом Испании. Это чемпионство стало 11-м для «Атлетико» (сезон-1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021).
- 7 июня 2021
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